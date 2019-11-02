В Киеве бесятся после заявления известного политика

В Киеве возмутились словами премьер-министра Малайзии, который пообещал покупать у России самолёты. Махатхир Мохамад удивил заявлением, что Малайзия хочет отказаться от авиалайнеров европейского производства и решила закупить российские машины.

Киевские пропагандистские ресурсы пытаются подать эту информацию под правильным соусом, то есть так, как это выгодно Украине. "Малайзия забыла о сбитом "Боинге", "Закрыли глаза на МН17" – такими заголовками пестрит украинская пресса.

В Незалежной только недавно отошли от ещё одного громкого заявления малазийских властей. В мае они впервые выразили сомнения, что в катастрофе рейса МН17 в 2014 году над Украиной виновата Россия. Теперь Малайзия заявила о намерении покупать российские самолёты, причём это будет зеркальный ответ на планы Евросоюза, который намерен ограничить экспорт пальмового масла из страны.