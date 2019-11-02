ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина бьётся в истерике из-за российских самолётов

16:57
  • суббота
  • 02 ноября 2019

В Киеве бесятся после заявления известного политика

В Киеве возмутились словами премьер-министра Малайзии, который пообещал покупать у России самолёты. Махатхир Мохамад удивил заявлением, что Малайзия хочет отказаться от авиалайнеров европейского производства и решила закупить российские машины.

Киевские пропагандистские ресурсы пытаются подать эту информацию под правильным соусом, то есть так, как это выгодно Украине. "Малайзия забыла о сбитом "Боинге", "Закрыли глаза на МН17" – такими заголовками пестрит украинская пресса.

В Незалежной только недавно отошли от ещё одного громкого заявления малазийских властей. В мае они впервые выразили сомнения, что в катастрофе рейса МН17 в 2014 году над Украиной виновата Россия. Теперь Малайзия заявила о намерении покупать российские самолёты, причём это будет зеркальный ответ на планы Евросоюза, который намерен ограничить экспорт пальмового масла из страны.

Главное сегодня
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.