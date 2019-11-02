Главу Элладской церкви постигла кара за поддержку украинских раскольников

РПЦ прекратило общение с ним

РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви Иеронимом из-за признания украинских раскольников. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ранее Элладская православная церковь предоставила Иерониму право самостоятельно решать вопрос о признании автокефалии украинских раскольников. Хотя некоторые греческие иерархи выступили категорически против, голосования по этой проблеме не проводили.

На этой неделе архиепископ Афинский направил главе так называемой Православной церкви Украины Епифанию Думенко поздравительное письмо в связи с признанием автокефалии, сообщает "ТВ Центр". В РПЦ с сожалением восприняли решение Иеронима и выразили надежду, что ни одна другая поместная церковь не последует его примеру.

Напомним, что украинские раскольники по инициативе Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в январе 2019 года получили томос об автокефалии, который якобы легализовал их независимое существование в православном мире. Фактически же раскольники оказались полностью зависимы от Константинополя.