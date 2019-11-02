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Украина устроила провокацию у берегов Крыма

19:07
  • суббота
  • 02 ноября 2019

В Москве выразили озабоченность происходящим у границ России

Украина проводит масштабные военные учения у берегов Крыма с участием кораблей НАТО. Киев официально уведомил о закрытии неба и запрете судоходство в северной части Чёрного моря. Цель манёвров - боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов.
Украина намерена атаковать российские атомные объекты

Площадь перекрытого района превышает шесть тысяч квадратных километров и охватывает три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Перед началом учений российский МИД выразил озабоченность в связи с проведением манёвров у границ нашей страны.

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