Украина устроила провокацию у берегов Крыма

В Москве выразили озабоченность происходящим у границ России

Украина проводит масштабные военные учения у берегов Крыма с участием кораблей НАТО. Киев официально уведомил о закрытии неба и запрете судоходство в северной части Чёрного моря. Цель манёвров - боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов.

Площадь перекрытого района превышает шесть тысяч квадратных километров и охватывает три области - Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Перед началом учений российский МИД выразил озабоченность в связи с проведением манёвров у границ нашей страны.