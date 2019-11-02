Газовая война России и Украины вышла на новый уровень

Киев подал ещё один иск против "Газпрома"

Украинский "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Решение будет принято в 2021 году, признали в Киеве. При этом там выразили надежду на успешный для "Нафтогаза" исход дела.

Очередной иск на 12 миллиардов долларов подан на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через. Украину. Договор истекает в конце 2019 года и пока стороны не нашли компромисс, пишет ТАСС.

Не исключено, что перед новогодними праздниками повторится ситуация зимы 2008-2009 годов. Тогда из-за позиции Киева не был подписан контракт на транзит, что привело к перебоям в поставках газа в европейские государства.

Сейчас Москва предлагает Киеву обнулить взаимные претензии по газовому спору и продавать газ по цене со скидкой. Но Украина не готова напрямую покупать газ у России, она приобретает его по ложному реверсу из Европы, значительно переплачивая за голубое топливо.