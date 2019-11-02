В Москве неизвестный застрелил двух человек

Полиция ищет нападавшего

На севере Москвы совершено двойное убийство. Один из погибших, возможно, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов из Ингушетии. Полиция ведёт поиск мужчины, расстрелявшего двух человек на улице Академика Анохина, сообщает "Интерфакс".

По данным ТАСС, убит руководитель центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Агентство ссылается на свой источник в экстренных службах.

Известно, что нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Полиция ищет его по ориентировке.