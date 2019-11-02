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В Москве неизвестный застрелил двух человек

19:50
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Полиция ищет нападавшего

На севере Москвы совершено двойное убийство. Один из погибших, возможно, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов из Ингушетии. Полиция ведёт поиск мужчины, расстрелявшего двух человек на улице Академика Анохина, сообщает "Интерфакс".

По данным ТАСС, убит руководитель центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Агентство ссылается на свой источник в экстренных службах.

Известно, что нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Полиция ищет его по ориентировке.

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