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В Европе заявили об отмене антироссийских санкций

10:49
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Они мешают развитию отношений и бизнесу

В Норвегии сделано заявлении о важности отмены антироссийских санкций. Глава губернского совета самого северного региона страны Рагнхильд Вассвик объяснила, что ограничительные меры негативно влияют на двухстороннее сотрудничество и вредят бизнесу.

Санкции делают Россию сильнее, а не слабее, считает политик. Кроме того, по мнению Вассвик, странно и неестественно вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями, сообщает РБК.

Евросоюз ввёл санкции против России в 2014 году на фоне событий вокруг Крыма. С тех пор ограничительные меры многократно продлевали и расширяли.

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