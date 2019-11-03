Облитый свиной кровью российский журналист сбежал с Украины

Он переехал в одну из скандинавских стран

Скандальный журналист Аркадий Бабченко сбежал с Украины. Об этом написал у себя Facebook его коллега по цеху Евгений Киселёв. "То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - сообщил журналист.

По данным источников РИА ФАН, сейчас Бабченко живёт в Норвегии и изучает вопрос о получении политического убежища. Дело в том, что новые украинские власти намерены расследовать его профессиональную деятельность.

Напомним, что в мае 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. По телевидению показали снимки лежавшего в луже крови журналиста, но позже выяснилось, что это была инсценировка: Бабченко облили свиной кровью и сфотографировали.

Аркадий Бабченко родился в Москве, работал журналистом, не раз бывал в горячих точках. После событий 2014 года на Украине переехал жить в Киев.