Неукротимая ненависть: опубликована сенсационная информация о Трампе и Украине

Стало известно об отношении президента к Незалежной

С самого начала своего президентства Дональд Трамп ненавидел Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома. Причина такого отношения - сговор с демократами, в который, по мнению Трампа, вступили власти Украины, чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году.

По данным газеты, советники Трампа пытались убедить его в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является для Штатов союзником, но глава Белого дома не принял эту точку зрения. Тогда в дело вмешался министр энергетики Рик Перри.

Он заверил Трампа в том, что новый украинский лидер отличается от других. Но и это не помогло: президент США заявил, что власти Украины - ужасные, коррумпированные люди.