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Российские военные принесли мир в Сирию

11:29
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Полицейские патрулируют приграничные районы

Позиции Москвы и Башара Асада в Сирии серьёзно укрепились, об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден. Это высказывание было сделано явно в пику главному оппоненту - Дональду Трампу, которого Байден попутно обвинил в отсутствии внешней политики как таковой.

Между тем, российские военные полицейские продолжают патрулировать приграничные районы сирийского города Кобани. Ещё недавно эти территории были под контролем курдских формирований, но в соответствии с Сочинским меморандумом, войска отошли от границы на 30 километров, сообщает "ТВ Центр".

Путь российской колонны - около 150 километров, в основном по бездорожью. Ежедневно маршрут меняют.  Российское присутствие стало гарантией безопасности для местных жителей, которые только при поддержке наших военных смогли вернуться в свои дома.

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