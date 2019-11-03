Националисты осквернили мемориал маршалу Жукову в Одессе

На месте барельефа установят памятную доску бойцам ВСУ

Владимира Зеленского ждут в Белом доме. Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с ним. Правда, что именно намерен обсудить американский президент с коллегой из Киева, не уточняется. Впрочем, у Зеленского пока немало нерешённых вопросов внутри страны. Новые бесчинства устроили радикалы в Одессе, повлиять на них власти не в состоянии.

Мирная акция: одесситы пришли почтить память маршала Жукова. На месте выломанного радикалами барельефа установили потрет военачальника. Зажгли лампады и свечи. Пригласили и ветеранов: тех, кто освобождал родную Одессу от фашистов, сообщает "ТВ Центр".

Примерно через час, когда люди разошлись, к стихийному мемориалу явились новые герои Украины. Руководил вандалами активист Евромайдана Демьян Ганул. Полиция не вмешивается. Растоптанных лампад радикалам показалось мало. Сброшенные цветы и потрет подожгли. Остановить радикалов пыталась пожилая женщина и кто-то из прохожих. Но куда им против десятка крепких молодчиков.

Большинство депутатов Рады, офис Зеленского, да и сам президент, на выходку радикалов пока никак не отреагировали. Единственные, кто осудил вандалов и потребовал отставки мэра Одессы - "Оппозиционная платформа. За жизнь".

Циничную акцию борцов за незалежность от всего советского, не стесняясь в выражениях, прокомментировала Мария Захарова.

Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей...Но послушайте, как это зверьё, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, всё обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских". Всё смешалось в националистическом угаре".

Вместо барельефа Георгию Жукову на здании военкомата, власти Одессы намерены установить мемориальную доску погибшим в Донбассе бойцам ВСУ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".