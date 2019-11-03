РПЦ воссоединилась с западноевропейской церковью

Торжества прошли в Москве

Западноевропейские приходы русской традиции отныне стали частью Московского патриархата. Торжественные мероприятия проходят в Москве. Большая европейская делегация прибыла вс толицу, в её составе потомки эмигрантов из России и священнослужители.

В Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провёл литургию, после которой вручил гостям синодальную грамоту. Она документально закрепляет историческое воссоединение, сообщает "ТВ Центр".

Принятие под свою юрисдикцию западных приходов священный синод РПЦ одобрил в начале октября спустя год после того, как Константинополь признал неканоническую православную церковь Украины. После этого приходы обратились к Москве с просьбой о присоединении к патриархату.