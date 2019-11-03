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Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле

12:18
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Девушек уже поздравила их тренер

Во французском Гренобле на этапе Гран-при в женском одиночном катании  на пьедестал почёта поднялись россиянки Алёна Косторная и Алина Загитова. Причём для Косторной, завоевавшей золото, это был дебют на взрослом турнире. Спортсменка трижды исполнила тройной аксель - самый сложный элемент в современном фигурном катании, сообщает "ТВ Центр".
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По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она в итоге - на второй ступени пьедестала. Обе фигуристки  тренируются у Этери Тутберидзе. Она уже опубликовала в своем Instagram пост, посвященный своим воспитанницам.

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