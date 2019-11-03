Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле

Девушек уже поздравила их тренер

Во французском Гренобле на этапе Гран-при в женском одиночном катании на пьедестал почёта поднялись россиянки Алёна Косторная и Алина Загитова. Причём для Косторной, завоевавшей золото, это был дебют на взрослом турнире. Спортсменка трижды исполнила тройной аксель - самый сложный элемент в современном фигурном катании, сообщает "ТВ Центр".

По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она в итоге - на второй ступени пьедестала. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе. Она уже опубликовала в своем Instagram пост, посвященный своим воспитанницам.