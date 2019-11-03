Медведев представит Россию на саммите АСЕАН

Глава правительства прилетел в Бангкок

В столице Таиланда открывается деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Участие в нём примет премьер-министр России Дмитрий Медведев. Накануне, 2 ноября он прилетел в Бангкок.

Глава кабмина выступит на форуме АСЕАН и проведёт несколько двухсторонних встреч. А на следующий день Дмитрий Медведев продолжит работу в рамках Восточноазиатского саммита. Ожидается, что его участники обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в приоритетных сферах, включая экономическое взаимодействие, сообщает "ТВ Центр".