Измотанная Пугачёва слегла после концерта в Минске

Примадонна пела и шутила два часа без остановки

Аллу Пугачёву отпаивали таблетками после двухчасового концерта в Минске. 70-летняя певица была измотана таким долгим выступлением и даже не вышла на бис. Публика долго аплодировала и кричала, желая вновь увидеть свою любимицу, но только услышала в динамиках голос Примадонны из-за кулис.

"Я лежу на диванчике", - сказала всенародная любимица и сообщила, что ей пришлось принять лекарства. Зрители перестали выражать свои эмоции только после того, как Пугачёва попросила её больше не звать, пишет Teleprogramma.ru.

Сам концерт прошёл на ура, Алла Борисовна держалась великолепно. Она пела, шутила, читала стихи. Обратившись к белорусам, Пугачёва вспомнила, что её предки были отсюда, поэтому она питает к этой земле особенно тёплые чувства.