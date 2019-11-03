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70-летняя Пугачёва отказалась от концертов на ближайшие 10 лет

17:05
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Следующее выступление запланировано на 2029 год

Алла Пугачёва пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет. Об этом она сказала во время грандиозного концерта в Минске 2 ноября. "Теперь если выступлю, то только в 80", - пообещала 70-летняя Пугачёва и добавила, что не намерена выходить на сцену, пока не наступит время ещё одного крупного юбилея. Поклонники сразу же предположили, что концерт Примадонны может состояться и раньше – в год её 75-летия.
Измотанная Пугачёва слегла после концерта в Минске

Концерт в столице Белоруссии шёл два часа. Всё это время Алла Пугачёва пела, шутила со зрителями и читала стихи. Певицу измотало это выступление и после концерта её пришлось отпаивать таблетками. Выйти на бис Примадонна так и не смогла, несмотря на то, что публика ждала её и долго аплодировала. Зрители перестали выражать свои эмоции только после того, как Пугачёва из-за кулис попросила её больше не звать.

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