70-летняя Пугачёва отказалась от концертов на ближайшие 10 лет

Следующее выступление запланировано на 2029 год

Алла Пугачёва пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет. Об этом она сказала во время грандиозного концерта в Минске 2 ноября. "Теперь если выступлю, то только в 80", - пообещала 70-летняя Пугачёва и добавила, что не намерена выходить на сцену, пока не наступит время ещё одного крупного юбилея. Поклонники сразу же предположили, что концерт Примадонны может состояться и раньше – в год её 75-летия.

Концерт в столице Белоруссии шёл два часа. Всё это время Алла Пугачёва пела, шутила со зрителями и читала стихи. Певицу измотало это выступление и после концерта её пришлось отпаивать таблетками. Выйти на бис Примадонна так и не смогла, несмотря на то, что публика ждала её и долго аплодировала. Зрители перестали выражать свои эмоции только после того, как Пугачёва из-за кулис попросила её больше не звать.