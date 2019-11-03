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Врачи бьют тревогу из-за аномального тепла в ноябре

13:27
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Москвичам стоит подумать о своём здоровье

Тепло, которой придёт в Москву на следующей неделе, может негативно отразиться на здоровье. Головные боли, тяжесть в ногах, слабость, потеря зрения – это далеко не полный список проблем, которые могут возникнуть из-за аномального потепления, рассказал в интервью "Вечерней Москве"  врач-терапевт Виктор Лишин.
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"Изменение погоды несёт с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм. В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление", - сказал врач.

В первую очередь о своём здоровье следует позаботиться пожилым людям и тем, кто ведёт малоактивный образ жизни, у кого проблемы с психосоматикой. Специалист посоветовал больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться и избегать длительных статических нагрузок.

Начиная с 4 ноября в столичном регионе температура начнёт подниматься. 5 и 6 ноября днём ожидается до плюс 12-14 градусов. При этом синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь.

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