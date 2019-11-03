Медведев: Россия готова делиться цифровыми технологиями со странами АСЕАН

Премьер участвует в работе саммита организации

В Таиланде проходит деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На мероприятии выступил Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что Россия достигла хороших результатов в сфере цифровых технологи и готова делиться опытом с другими странами.

По словам премьера, ведётся непрерывная работа по подготовке квалифицированных кадров и формированию доступной инфраструктуры. Профильные российские ведомства предлагают создать постоянную платформу взаимодействия с АСЕАН по теме развития городов, сообщает "ТВ Центр".

Мы стремимся наладить кооперацию по теме так называемых умных городов. Уже сейчас Сингапур, у которого действительно очень хороший опыт по управлению транспортным комплексом, консультирует Санкт-Петербург.

По словам Медведева, Россия приветствует интерес АСЕАН к опыту других интеграционных объединений, возможности сопряжения генерального плана этой организации по взаимосвязанности с другими региональными инициативами.