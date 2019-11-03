В московских парках могут появиться библиотеки

Отобраны лучшие идеи по улучшению мест отдыха

Столичные власти реализуют около 350 предложений горожан по развитию и улучшению парков. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Идеи выбраны в рамках онлайн-проекта "Мой парк", куда поступило больше двух тысяч заявок. Обсуждения проходили в три этапа. Участники делились предложениями, а затем голосовали за лучшие из них, сообщает "ТВ Центр".

Так, в частности, были высказаны пожелания проводить в парках квесты, занятия гимнастикой, ярмарки бесплатных вещей и даже создавать библиотеки.