Путин и Собянин поздравили Градского с юбилеем

В его песнях есть мощная энергетика

Уникальный музыкант с мировой славой. Александру Градскому исполнилось 70 лет. Его творческий путь начался более полувека назад с выступлений в составе самодеятельных рок-групп.

На его счету - более 200 композиций, причем многие написаны на свои же стихи. А широкую известность Градскому принесла песня "Как молоды мы были", именно в ней раскрылась уникальность его голоса.

Ему подвластен, кажется, любой жанр. Покорились сцена Большого театра и мир кино. На его счету несколько рок-опер и балетов. Александру Градскому удалось перевернуть представления об эстраде и открыть путь молодым талантливым исполнителям, отмечает "ТВ Центр".

Щедрый талант и безукоризненный художественный вкус позволили добиться высокого признания, об этом в своём поздравлении написал президент Владимир Путин. А мэр Москвы Сергей Собянин отметил необыкновенный лиризм и мощную энергетику, звучащую в каждой песни артиста.