ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Собянин поздравили Градского с юбилеем

14:04
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

В его песнях есть мощная энергетика

Уникальный музыкант с мировой славой. Александру Градскому исполнилось 70 лет. Его творческий путь начался более полувека назад с выступлений в составе самодеятельных рок-групп.
Экстренная операция? Градский обратился к поклонникам

На его счету - более 200 композиций, причем многие написаны на свои же стихи. А широкую известность Градскому принесла песня "Как молоды мы были", именно в ней раскрылась уникальность его голоса.

Ему подвластен, кажется, любой жанр. Покорились сцена Большого театра и мир кино. На его счету несколько рок-опер и балетов. Александру Градскому удалось перевернуть представления об эстраде и открыть путь молодым талантливым исполнителям, отмечает "ТВ Центр".

Щедрый талант и безукоризненный художественный вкус позволили добиться высокого признания, об этом в своём поздравлении написал президент Владимир Путин. А мэр Москвы Сергей Собянин отметил необыкновенный лиризм и мощную энергетику, звучащую в каждой песни артиста.

Главное сегодня
Певец Александр Градский
Певец Александр Градский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.