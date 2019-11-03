Папа на помойке, бабушка в лесу: Стас Пьеха рассказал о родственниках

Откровения прозвучали в телевизионном эфире

Стас Пьеха откровенно рассказал о своих родственниках. Его отец ушёл из дома, когда мальчику едва исполнился год и сейчас он живёт на окраине Вильнюса в обычной хрущёвке. У мужчины огромные долги и он еле сводит концы с концами. Папа Стаса есть что придётся, иногда его подкармливают в столовой для бродяг.

Все эти откровения музыкант сделал в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. Речь зашла и о знаменитой бабушке Стаса. Музыкант сказал, что она живёт в лесу и не очень любит выходить из дома.

"Бабушка дружит с моей единственной женой Наташей. Она очень её любит. Наташа часто привозит сына к бабушке, у них своя коммуникация", - рассказал певец.

Стасу Пьехе 39 лет. Он несколько лет прожил в детском доме, будучи предоставленным самому себе: его мать Илона Броневицкая постоянно была на гастролях, а бабушка Эдита Пьеха занята выступлениями. В 2008 году музыкант открыл собственный реабилитационный центр для наркоманов. Это произошло после того, как он сам сумел побороть пагубную привычку.