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Россияне молятся за здоровье мужа Заворотнюк

19:42
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Петр Чернышёв вышел на лёд в Москве после долгого отсутствия

Россияне молятся за здоровье супруга Анастасии Заворотнюк. Петра Чернышёва, появившегося на этой неделе на публике после долгого отсутствия, искупали в овациях на ледовом шоу в Москве. Представление уже дважды прошло с полным аншлагом. Зрители с восторгом приняли спектакль и проявили особые эмоции, когда на лёд вышел муж Заворотнюк.
Россияне подбадривают исхудавшего мужа Заворотнюк

Зрители рукоплескали ему стоя, вкладывая в аплодисменты не только благодарность за прекрасное представление, но и желая поддержать артиста за мужество и мастерство в столь трудный для него момент жизни, пишет "Комсомольская правда".

Пётр не оставил работу в период лечения супруги. Он не мог подвести своего зрителя. А, между тем, организаторы шоу признали, что у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание. Они пообещали все вырученные средства направить на её поддержку и на помощь всем, страдающим от такого же страшного недуга. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала Анастасию светлым и искренним человеком и добавила, что верит в выздоровление актрисы.

О том, что у Заворотнюк рак мозга в последней стадии СМИ начали писать в конце лета. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в одном из московских медицинских центров. Её близкие не общаются с прессой.

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