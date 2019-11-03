Беременна? Ходченкова спрятала живот под широким пиджаком

Сама актриса хранит молчание

Светлана Ходченкова опубликовала у себя в Instagram фото в просторном пиджаке. Поклонники тут же заподозрили актрису в беременности. "Выглядит так, как будто она беременна!", "Беременна?", "Словно живот под платьем…" - пишут в комментариях. Фанаты посчитали, что свободными нарядами актриса пытается скрыть интересное положение.

Ходченковой 36 лет, детей у неё нет. В 2005 году актриса вышла замуж за актёра Владимира Яглыча, с которым была знакома ещё по институту. В 2010 году семья распалась, а уже меньше, чем через год Ходченкова начала встречаться с московским бизнесменом Георгием Петришиным. В мае 2015 года он сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге, так и не поженившись, они расстались в феврале 2016 года.