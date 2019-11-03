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Особенный сын Блёданс сбежал от неё в Эмиратах

19:07
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Актриса была в шоке

Отпуск Эвелины Блёданс в Эмиратах омрачил инцидент в отеле. Актриса отдыхала вместе со своим младшим сыном, семилетним Семёном. Он, как известно, родился с синдромом Дауна.

Утром "солнечный" ребёнок Эвелины сумел открыть тяжелую дверь номера, пройти по запутанным коридорам и спуститься вниз на лифте. Здесь беглеца в пижаме и без обуви поймали сотрудники гостиницы и позвонили его матери.

"Я спросонья ничего не поняла, но увидев, что кроватка Семёна пуста, ринулась из номера!" - рассказала актриса. Она испытала настоящий шок, ведь её сын всегда отличался кротким нравом и послушным характером, пишет издание Teleprogramma.pro.

У 50-летней Блёданс есть ещё один сын. Ему уже 25 лет и он живёт в Израиле. Николай родился в браке с бизнесменом Дмитрием, а Сёма – плод любви Блёданс и продюсера Александра Сёмина.

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