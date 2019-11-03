В Нью-Йорке при странных обстоятельствах умер известный актёр

Возможно, у него были проблемы с наркотиками

В своей квартире в Нью-Йорке найден мёртвым актёр Брайан Тарантина. Дядю пришла проведать племянница, но, войдя в комнату, обнаружила, что он лежит на диване без чувств, сообщает издание TMZ.

Прибывшие на место полицейские нашли рядом с трупом белое порошкообразное вещество. Следователи предполагают, что Тарантина умер от передозировки наркотиков.

60-летний Тарантина сыграл более 80 ролей второго плана в фильмах и сериалах. Среди них "Клуб Коттон", "Путь Карлито", "Клан Сопрано", "Талантливый мистер Рипли" и другие.