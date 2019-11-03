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НОВОСТИ

Московские пенсионеры оттянулись по полной

16:14
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

В столице проходит фестиваль Young Old

В Москве стартовал фестиваль "Young Old: новые старшие". Его организаторы предложили людям разных поколений возможность встретиться, услышать друг друга и понять, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте.

На площадках фестиваля проходят лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные карьере, творчеству и выбору. Пенсионеры сами решают, как сделать свою жизнь лучше. 

Центром притяжения стала танцевальная площадка, где проводят свои занятия по современным хореографическим направлениям Александр Костенко, Артур Радзиховский, Павел Собирай и Александр Фролов. Фестиваль завершится 4 ноября.

Главное сегодня
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
Фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие"
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