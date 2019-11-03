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Умерла исполнительница самой известной в СССР песни

16:41
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Актрисе и певице было 80 лет

В швейцарской клинике в возрасте 80 лет умерла французская актриса и певица Мари Лафоре. В 1960 году вместе с Аленом Делоном она снялась в картине Рене Клемана "На ярком солнце", но настоящая слава пришла к ней в 1963 году вместе с её первым хитом Les vendanges de l'amour, пишет РИА Новости.

Потом Лафоре снималась редко, но мелодия её песни Manchester et Liverpool долгое время звучала как заставка прогноза погоды в телепрограмме "Время". В 1978 году певица переехала в Женеву, приняв швейцарское гражданство. Там же она открыла художественную галерею и полностью отказалась от музыки. В 2005 году после 30-летнего перерыва вернулась к песенным концертам, выступив на сцене Театра Буфф-Паризьен в Париже.

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