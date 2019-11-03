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Страшные цифры: до чего довели Донбасс Порошенко и Зеленский

18:06
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

В регионе продолжают гибнуть мирные жители

В ООН озвучили страшные цифры: за время конфликта на юго-востоке Украины погибли более 3300 мирных граждан. Ранения получили до девяти тысяч человек, почти полтора миллиона стали внутренними переселенцами. По данным организации, три с половиной миллиона граждан Донбасса  нуждаются в той или иной помощи.
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Боевые действия в Донбассе начал Киев в 2914 году после того, как были созданы Донецкая и Луганская народные республики. С тех пор боевые действия между ополченцами и регулярной армией Украины фактически не прекращаются.

ВСУ постоянно обстреливают окраины Донецка, гибнут и получают ранения мирные жители. Ситуацию осложняют воюющие на стороне официального Киева националистические батальоны, которые не хотят участвовать в договорённостях сторон по отводу вооружений.

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Женщина, погибшая при обстреле в своем доме. Донецк 2014 год
Женщина, погибшая при обстреле в своем доме. Донецк 2014 год
Местные жители около остатков своего дома после обстрела Донецка
Местные жители около остатков своего дома после обстрела Донецка
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