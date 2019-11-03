В регионе продолжают гибнуть мирные жители

В ООН озвучили страшные цифры: за время конфликта на юго-востоке Украины погибли более 3300 мирных граждан. Ранения получили до девяти тысяч человек, почти полтора миллиона стали внутренними переселенцами. По данным организации, три с половиной миллиона граждан Донбасса нуждаются в той или иной помощи.

Боевые действия в Донбассе начал Киев в 2914 году после того, как были созданы Донецкая и Луганская народные республики. С тех пор боевые действия между ополченцами и регулярной армией Украины фактически не прекращаются.

ВСУ постоянно обстреливают окраины Донецка, гибнут и получают ранения мирные жители. Ситуацию осложняют воюющие на стороне официального Киева националистические батальоны, которые не хотят участвовать в договорённостях сторон по отводу вооружений.