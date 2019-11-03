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Жуткие подробности двойного убийства в Москве

17:43
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Названа сфера деятельности второго погибшего от рук киллера

Брат руководителя центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был расстрелян вместе с ним, работал врачом в Первой градской больнице Москвы. По специальности он был анестезиологом-реаниматологом, в больнице его многие знали и любили.
В деле о двойном убийстве в Москве наметился прогресс

"Для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", - говорится в сообщении медучреждения в Facebook. Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал большой утратой для всего ингушского народа гибель братьев Эльджаркиевых.

Напомним, что главу Центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Следствие предполагает, что это было заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего.

Путь преступников отследили по видеокамерам, они бросили машину неподалёку от метро "Университет". Поймать их пока не удалось, но дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Следствие сообщило, что уже определён круг подозреваемых и проведены первые допросы.

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