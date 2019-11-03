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Объявлено о проблемах в российским здравоохранении

18:12
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Министр Голикова признала неудачной оптимизацию в отрасли

Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что в российском здравоохранении есть серьёзные проблемы. В частности, оптимизация отрасли в некоторых регионах прошла неудачно. Об этом Голикова заявила в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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"Системно медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов", - сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал реформу отрасли. "Тема не решалась годами. Необходима модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать ужасном, состоянии", - отметил заместитель Дмитрия Медведева.

Признания правительственных чиновников прозвучали после заседания Госсовета по медицине, который провёл три дня назад в Калининградской области президент Владимир Путин. Речь шла о доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качестве оказания услуг.

Реформа здравоохранения в России началась в 2010 году. За последние годы были оптимизированы расходы на медицину за счёт закрытия неэффективных больниц.

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