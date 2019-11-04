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Объявлено об отстранении Зеленского от власти

09:52
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Заявление прозвучала в телеэфире

В эфире телеканала "112 Украина" прозвучало заявление о подготовке к свержению Владимира Зеленского. Президента намерены отстранить от власти некие политические силы, действующие в стране, рассказала бывший руководитель министерства юстиции Елена Лукаш.

Поводом для этого станет разведение сил в Донбассе, миротворческий процесс националисты пытаются представить обществу и власти как капитуляцию. Экс-министр обратила внимание на то, что на Украине сейчас крайне сложная социально-экономическая ситуация и это тоже может стать толчком к свержению действующего президента.

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