Объявлено об отстранении Зеленского от власти

Заявление прозвучала в телеэфире

В эфире телеканала "112 Украина" прозвучало заявление о подготовке к свержению Владимира Зеленского. Президента намерены отстранить от власти некие политические силы, действующие в стране, рассказала бывший руководитель министерства юстиции Елена Лукаш.

Поводом для этого станет разведение сил в Донбассе, миротворческий процесс националисты пытаются представить обществу и власти как капитуляцию. Экс-министр обратила внимание на то, что на Украине сейчас крайне сложная социально-экономическая ситуация и это тоже может стать толчком к свержению действующего президента.