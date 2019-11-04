Россия провела учения у берегов Сирии

В манёврах участвовали флот и авиация
В Средиземном море у побережья Сирии прошли совместные учения российских военно-морских и воздушно-космических сил. По легенде корабли "Адмирал Макаров" и "Ярослав Мудрый" вышли из под удара условного противника и осуществили развёртывание в обозначенном районе.
Для обнаружения неприятеля были задействованы самолёты дальнего радиолокационного слежения и истребители Су-35С. Артиллерийские комплексы кораблей провели стрельбы по намеченным целям, сообщает "ТВ Центр".
Результаты учений командование оценило на отлично. Как подчеркнули в Минобороны, регулярное проведение подобных манёвров, позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.