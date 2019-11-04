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Россия провела учения у берегов Сирии

09:47
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

В манёврах участвовали флот и авиация

В Средиземном море у побережья Сирии прошли совместные учения российских военно-морских и воздушно-космических сил. По легенде корабли "Адмирал Макаров" и "Ярослав Мудрый" вышли из под удара условного противника и осуществили развёртывание в обозначенном районе.

Для обнаружения неприятеля были задействованы самолёты  дальнего радиолокационного слежения и истребители  Су-35С. Артиллерийские комплексы кораблей провели стрельбы по намеченным целям, сообщает "ТВ Центр".

Результаты учений командование оценило на отлично.  Как подчеркнули в Минобороны, регулярное проведение подобных манёвров, позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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