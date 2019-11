НОВОСТИ Новости Украины

Лучший город Земли Украина и ДНР готовятся к разведению сил Отвод вооружений запланирован на 4 ноября Днём 4 ноября Украина и ДНР должны начать разведение сил около посёлка Петровское в Донбассе. В народной республике уже готовы к отводу подразделений и ждут сигнала. Акцию могут сорвать украинские националисты. Кроме того, за последние дни не прекращался обстрел территории со стороны Украины. По обе стороны линии соприкосновения в посёлке Петровское нервозное ожидание. Если не мир, которого в Петровском, нет уже более пяти лет, то хотя бы затишье, возможно наступит сегодня. ВСУ Украины и донецкая народная милиция, намерены отвести из посёлка свои подразделения. Как это было несколько дней назад в Золотом, сигналом должны стать зеленые ракеты. Как поведут себя украинские военные, до сих пор не ясно. Президент Зеленский вроде подтвердил 4 ноября Киев отведёт свои войска. Но в Минобороны делают поправку - акция состоится, если не будет обстрелов со стороны ДНР. Хотя, все последние дни огонь по территории непризнанных республик не прекращался именно с украинских позиций, сообщает "ТВ Центр". Но проблема не только в непоследовательности Киева, а ещё и в том, что в районе Петровского собираются националисты. И, как утверждают в Донецке, неподконтрольные властям боевики, намерены сорвать отвод сил. Готовят провокации с применением беспилотников. Усмирить радикалов у Зеленского не получается. Нет у президента и серьёзной поддержки среди силовиков. Если ВСУ ещё как-то выполняют его приказы, то вся полиция в руках министра Авакова. А он, как говорят украинские политики, сам потворствует нацбатальонам. И поэтому, боевикам в зоне разведения сил никто не препятствует. Впрочем, многие политологи уверены, что отвод подразделений это только предлог, часть политической борьбы за власть внутри Украины, главная цель которой - свергнуть президента. Впрочем, Зеленскому придётся проявить политическую волю и довести разведение сил до логического конца, говорят эксперты, если он действительно стремится к встрече в нормандском формате. Ведь это одно из главных условий минских соглашений, без которых, четвёрке просто нечего обсуждать. Отвод сил, если не будет сорван в очередной раз по вине украинской стороны, займёт три дня и будет считаться выполненным после того, как соблюдение всех условий со стороны ВСУ и донецких ополченцев, подтвердят наблюдатели ОБСЕ. Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Зона разграничения в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Жители Донбасса ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Наблюдатели ОБСЕ общаются с жителями Донбасса ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Последствия обстрела жилых районов Донбасса ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Владимир Зеленский и украинский военные в Донбассе ©facebook.com/president.gov.ua