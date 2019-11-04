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Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

10:16
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Россиянка заявила о несовершенстве системы правосудия в США

Пытки одиночной камерой, нечеловеческие условия и подорванная система американского правосудия. Россиянка Мария Бутина, освобождённая из тюрьмы США, рассказала телеканалу CBS о проведённых месяцах в заточении.

Беседа была записана незадолго до возвращения в Москву. По словам Бутиной, во время судебного процесса её поместили в тюрьму Вашингтона. В одиночной камере бегали тараканы. Не было одеял и матрасов. В таких ужасных условиях девушку держали практически круглые сутки.

Это пытка. Ненормально, что человека запирают на 23 часа в камере в одиночестве. Мне очень жаль. Всё это наглядно показывает насколько подорвана система правосудия в США. Вы не можете обвинить человека в сборе информации и при этом не указать, о какой именно информации идёт речь.

Напомню, Марию Бутину арестовали в США в июле прошлого года под надуманным предлогом. Обвинили в незаконной деятельности в интересах России, не предоставив доказательств. В тюрьме Мария Бутина провела больше года, сообщает "ТВ Центр".

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