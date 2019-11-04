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В Иванове пожар уничтожил плавучую гостиницу

10:44
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Постояльцам удалось спастись

В Ивановской области сильный пожар полностью уничтожил гостиницу "Мирная пристань", расположенную на дебаркадере. Возгорание началось поздно вечером 3 ноября на набережной Кинешмы. Огонь распространился очень быстро и полностью охватил двухэтажный комплекс на воде - более четырёхсот квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Внутри находилось четыре человека. Они сами покинули помещение до прибытия пожарных. Приехавшие сотрудники МЧС смогли быстро локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания. Рядом находились еще несколько гостиничных корпусов и торговый центр. По предварительным данным, возгорание началось в сауне.

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