В Иванове пожар уничтожил плавучую гостиницу

Постояльцам удалось спастись

В Ивановской области сильный пожар полностью уничтожил гостиницу "Мирная пристань", расположенную на дебаркадере. Возгорание началось поздно вечером 3 ноября на набережной Кинешмы. Огонь распространился очень быстро и полностью охватил двухэтажный комплекс на воде - более четырёхсот квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Внутри находилось четыре человека. Они сами покинули помещение до прибытия пожарных. Приехавшие сотрудники МЧС смогли быстро локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания. Рядом находились еще несколько гостиничных корпусов и торговый центр. По предварительным данным, возгорание началось в сауне.