Жители Греции требуют остановить поток мигрантов

В страну прибыло 40 тысяч беженцев

Протесты сразу в нескольких регионах Греции. Недовольство вызвало резкое увеличение количества мигрантов. Только за последние четыре месяца границу пересекли несколько десятков тысяч беженцев. В некоторых районах их уже больше, чем местных жителей.

На острове Кос в митинге приняли участие мэр города и другие чиновники. Они пришли в порт, чтобы помешать незваным гостям спуститься с парома. В итоге их отправили в другой район, сообщает "ТВ Центр".

Протестами охвачено уже полстраны. За последние месяцы поток мигрантов значительно вырос. Кое-где их число чуть ли не превышает количество местных жителей. "За четыре месяца к нам прибыли 40 тысяч мигрантов. Это проблема национального масштаба. И она сохранится надолго, поэтому граждане должны проявить сочувствие и терпение. Нам всем необходимо проявить солидарность с приграничными регионами страны, которые первыми принимают на себя этот удар", - заявил заместитель министра защиты граждан Греции Йоргос Кумуцакос.

В Греции высаживается около половины просителей европейского гражданства. Нагрузка на страну непосильна, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. И добавил, что Афины не могут и не должны в одиночку решать проблемы нескольких континентов.

На днях парламент ужесточил миграционное законодательство и объявил о том, что депортировать приезжих теперь будут чаще. В ответ - шквал возмущения от правозащитников и резкие заявления из Совета Европы. О том, что греческое правительство может, но не хочет решать проблему самостоятельно. Очевидно, на сочувствие соседей Афинам пока рассчитывать не приходится.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".