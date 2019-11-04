Принц Чарльз влип в скандал с поддельными картинами

В истории замешан художник-фальсификатор

Принц Чарльз оказался в центре громкого скандала. Его благотворительный фонд арендовал картины Моне, Пикассо и Дали у известного британского бизнесмена. Однако три полотна оказались подделкой. В фальсификации признался художник, который переписывал картины. Он утверждает: бизнесмен купил у него полотна, зная, что это подделка.

17 картин кисти Моне, Дали и Пикассо общей стоимостью в сотни миллионов долларов исчезли со стен благотворительного фонда Шотландии, которым владеет Принц Чарльз. И речь вовсе не о краже века, как можно было подумать. Полотна сняли после того как американский художник-фальсификатор Тони Тетро заявил: произведения, а точнее копии, нарисовал он. В своё время живописца уже привлекали к уголовной ответственности за подделку произведений искусства. С тех пор тот решил использовать свой талант легально, сообщает "ТВ Центр".

Что теперь будет с картинами, пока не решили. Но поводов сомневаться в их подлинности предостаточно. Джеймс Стант, который передал полотна, нередко попадал в заголовки таблоидов из-за своего экстравагантного образа жизни. В своё время он купил 123-комнатный особняк в Лос-Анжелесе - самый большой частный дом в городе. Не прочь был похвастать своим автопарком, который насчитывал 200 суперкаров. Впрочем, сегодня от богатства остались лишь долг в 18 миллионов долларов да несколько поддельных картин. Хотя сам Стант уверяет, что ни одну из картин ему не вернули.

"А всё потому, что это подлинники. Если речь идёт об искусстве, которое оценил престижный институт, то оно не может быть фальшивым", - утверждает Стант.

Ну а пока благотворительному фонду принца Чарльза разве что и остаётся - приносить извинения. Как-то не по-королевски получилось.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".