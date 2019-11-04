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Собянин поздравил россиян с Днём народного единства

11:34
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Праздник отмечает вся страна

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей России с праздником. "Поздравляю всех россиян с Днём народного единства! Сила нашего народа, его стойкость и самоотверженность много раз проявлялась в критические моменты истории. Любовь и уважение к России - залог нашей силы и непобедимости. С праздником, друзья!", - написал мэр в Twitter.

День народного единства – самый молодой государственный праздник в современной России. Он отмечается с 2005 года и утверждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение изгнало из Москвы поляков. По всей стране проходят шествия, народные гуляния, концерты и фестивали. В официальных мероприятиях принимают участие представители власти и общественные деятели. 

Президент Владимир Путин в этот день традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и вручит в Кремле государственные награды. 

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