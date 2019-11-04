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Появились подробности о состоянии похудевшего на 100 килограммов Семчева

19:03
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Он сам рассказал обо всём журналистам

Похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву стало плохо с сердцем, писали вечером 3 ноября некоторые СМИ. Якобы к нему домой даже по срочному вызову приезжала скорая. Оказалось, что это –очередная журналистская утка. Артист жив-здоров, находится дома и разговаривает по телефону бодрым голосом.
Как Александр Семчев похудел на 100 кг

"Никого не вызывал, в помощи не нуждаюсь", - приводит слова Семчева "Московский комсомолец". 50-летний артист пожаловался, что у него целый день не смолкает телефон: все интересуются его здоровьем.

Я не знаю, откуда пошёл этот слух. Со мной все хорошо, я здоров.

Агент Александра Семчева Наталья заявила, что СМИ стоит внимательнее проверять источники информации, прежде чем распространять недостоверные сведения.

Александр Семчев начал полнеть с 23 лет, его вес режиссёры стали использовать как редкую фактуру. Артист весил 200 килограммов, но осенью предстал перед зрителями нескольких ток-шоу сильно похудевшим. Семчев похвастался, что ему удалось сбросить около 100 килограммов.

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