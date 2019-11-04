Лолита показала редкое видео с 21-летней дочерью

Ева - особенный ребёнок

Лолита похвасталась повзрослевшей дочерью. Еве исполнился 21 год и она особенный ребёнок: девочка родилась недоношенной, такие дети как правило отстают в развитии от своих сверстников. У Евы плохое зрение: девочка всю жизнь носит очки с толстыми линзами.

Лолита опубликовала у себя в Instagram трогательное видео дочки. "Оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала. Имей Своё независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так!" – написала заботливая мама.

Артистка редко выкладывает в Сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Народ гадает - чем же болеет дочь певицы, почему она так необычно выглядит? Ходили слухи об аутизме, но недавно артистка опровергла эту информацию. Просто Ева очень стеснительная и поэтому ей было трудно налаживать отношения с людьми, сообщила Лолита журналистам.