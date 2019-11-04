ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что случилось с 77-летней Маргаритой Тереховой

18:26
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Актриса перестала выходить из дома

Маргарита Терехова перестала выходить из дома, её состояние ухудшается. 77-летняя актриса страдает болезнью Альцгеймера. О здоровье матери рассказал в эфире НТВ её сын Александр.
Потерявшая память Маргарита Терехова умирает в нищете

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении", - сказал сын легендарной актрисы. Родные Тереховой не хотят, чтобы её видел ещё кто-то, кроме них, поэтому не пускают в дом журналистов.

По словам Александра, он и его сестра Анна активно помогают матери. "Кушает пока ещё хорошо. Сама погулять уже не может", - поделился с телезрителями Александр.

Болезнь Альцгеймера у Тереховой диагностировали восемь лет назад. Это заболевание не лечится: больному можно помочь только надлежащим уходом и вниманием близких.

Читайте также:
Новости по теме
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.