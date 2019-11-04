Что случилось с 77-летней Маргаритой Тереховой

Актриса перестала выходить из дома

Маргарита Терехова перестала выходить из дома, её состояние ухудшается. 77-летняя актриса страдает болезнью Альцгеймера. О здоровье матери рассказал в эфире НТВ её сын Александр.

"Мама лежит, молчит, нас не узнает. Она сейчас находится словно в другом измерении", - сказал сын легендарной актрисы. Родные Тереховой не хотят, чтобы её видел ещё кто-то, кроме них, поэтому не пускают в дом журналистов.

По словам Александра, он и его сестра Анна активно помогают матери. "Кушает пока ещё хорошо. Сама погулять уже не может", - поделился с телезрителями Александр.

Болезнь Альцгеймера у Тереховой диагностировали восемь лет назад. Это заболевание не лечится: больному можно помочь только надлежащим уходом и вниманием близких.