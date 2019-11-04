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Внучка Караченцова раскрыла семейную тайну

19:52
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Девушка рассказала о последнем разговоре с дедом

Внучка Николая Караченцова рассказала о разговоре с дедом перед его смертью. Янина пообещала ему хорошо учиться. 14-летняя девушка приняла участие в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ и вспомнила свой последний разговор с дедушкой.
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 "Перед смертью дедушки я пообещала ему очень много учиться, и в принципе я выполняю данное обещание. Мой старший брат увлекается экономикой. Младшая сестра очень любит танцевать", - рассказала Янина.

Не исключено, что она пойдёт по стопам легендарного актёра. Во всяком случае, её бабушка Людмила Поргина надеется, что кто-то из внуков станет актёром и продолжит династию.

Николай Караченцов ушёл из жизни 26 октября 2018 года. За 13 лет до этого артист попал в автомобильную аварию и так и не смог оправиться от полученных травм. У него были заторможены речь и мимика, но он часто появлялся в телеэфирах вместе с супругой.

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