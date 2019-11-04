Наргиз предъявлены серьёзные обвинения

Певицу осудил известный адвокат

Известный адвокат Сергей Жорин обвинил Наргиз и Майами в сердечном приступе Максима Фадеева. Недавно продюсеру стало плохо с сердцем, недомогание произошло после недавнего скандала с Наргиз. Мызыкант разорвал с ней контракт.

"Я знаю, что у него больное сердце вообще в принципе. Это всё может в итоге привести к летальному исходу. Все близкие к Максиму Фадееву люди очень переживают", - сказал Жорин в программе НТВ "Ты не поверишь!".

Юрист утверждает, что Наргиз ведёт себя достаточно странно. Исполнительница сначала благодарит продюсера, а потом нелестно о нем отзывается. Это очень некрасивое поведение, полагает Жорин.

В августе продюсерский центр Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз: теперь ей нельзя исполнять музыкальные произведения композитора. Причиной разрыва контракта стали некие странности в поведении Наргиз, заявили в центре и намекнули на проблемы с алкоголем у певицы.

Совсем недавно эта версия нашла подтверждение: Наргиз вышла на сцену в пьяном виде на концерте в Уссурийске. По свидетельствам очевидцев, в руках у исполнительницы была бутылка крепкого алкоголя, она нетвёрдо стола на ногах и материлась.