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Россия обогнала США и Японию по доступности интернета

13:11
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

В стране активно развиваются цифровые технологии

Россия стала мировым лидером в цифровизации. Интернет в нашей стране в разы дешевле, чем в США, Европе и Японии, сообщил на форуме АСЕАН премьер-министр Дмитрий Медведев. Благодаря доступности цифровых технологий в России активно развиваются сервисы, облегчающие жизнь.

"Россия находится на седьмом месте по вовлечённости людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте", - сказал глава кабмина.

В скором будущем российские цифровые технологии должны прийти в государственное управление, но при этом должно уделяться большое внимание кибербезопасности, отметил Медведев. Для этого в стране хватает специалистов: в России очень сильные школы математики, физики и информационных технологий, сообщает ТАСС.

Отметим, что в Москве большая часть городского пространства покрыта сетью Wi-Fi. Бесплатный интернет есть в общественном транспорте, в парках, на вокзалах и в аэропортах.

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