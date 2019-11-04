В истории с судебными приставами в Оренбурге всплыла сумма в 100 триллионов рублей

Это рекордный показатель в России

С приставов в Оренбургской области потребовали 100 триллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. С иском на такую рекордную сумму обратился в суд некий гражданин, фамилия его не называется. Обида истца, по его личным замерам, составляла пять годовых бюджетов России.

Суд иск отклонил, признав требования гражданина необоснованными, пишет "Российская газета". Судебная практика свидетельствует, что российские суды назначают не более 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом иск в суд можно подать на любую сумму.