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Детский сад на 200 мест построят в Котловке по программе реновации

13:28
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Проект предусматривает благоустройство района

В 18-м микрорайоне столичного района Котловка помимо жилых домов по программе реновации построят детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Проект предусматривает благоустройство территории вдоль реки Коршунихи, сообщила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов ГБУ "ГлавАПУ" Алина Боцуляк.

По её словам, проект разработан таким образом, чтобы вокруг жилых домов,  вырос современный квартал с социальными объектами, зелёными зонами и благоустроенными пространствами.

В квартале построят детский сад, который смогут посещать 200 малышей. Взрослые получат возможность заниматься спортом в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, в составе которого также будет бассейн.

Вдоль русла реки Коршунихи укрепят склоны, обустроят удобный спуск к воде, а для безопасности на откосах установят ограждения. На прибрежной территории оборудуют детские и спортивные площадки, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, установят опоры освещения.

Улицы Дмитрия Ульянова и Большая Черёмушкинская будут реконструированы. Кроме того, новая дорога свяжет Большую Черемушкинскую и улицу Винокурова. В квартале появятся новые проезды и тротуары. Сейчас проект застройки проходит процедуру публичных слушаний. Информацию о слушаниях можно найти на портале мэра Москвы.

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