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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

14:12
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Президент посетил историческую выставку в Манеже

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учреждён в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов и положили конец Смутному времени.

Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу предводителям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии приняли участие главы религиозных конфессий страны, в том числе,  патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После возложения президент побеседовал с духовными деятелями, сообщает "ТВ Центр".

Также Владимир Путин, вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил экспозицию “Память поколений”. Она проходит в Манеже под эгидой форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". На выставке представлены десятки уникальных картин, скульптур и фотографий, собранных со всей России. Сюжеты повествуют о победе в Великой Отечественной войне. В столицу произведения доставили из более чем 40 музеев страны.

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