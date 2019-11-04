Украина снова сорвала разведение сил в Донбассе

Процедура отвода техники так и не началась

Украинская сторона вновь сорвала разведение сил в ДНР. Местные ополченцы запустили в небо сигнальную ракету, но с противоположной стороны такого же знака не последовало.

Дату повторной попытки начала отвода сил стороны обсудят на очередных переговорах в Минске. Представители ДНР напомнили в связи с этим, что они всегда выполняют взятые на себя обязательства, пишет "Комсомольская правда".

Эксперты полагают, что Киев в очередной раз испугался угроз националистов, которые выступают против разведения и называют мирный процесс капитуляцией. На прошлой неделе во время визита президента Владимира Зеленского на передовую националисты достаточно грубо разговаривали с ним, а когда он уехал, заочно стали угрожать главе государства.