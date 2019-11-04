Медведев осадил отказавшегося от России Лукашенко

Премьер жёстко ответил белорусскому лидеру

Дмитрий Медведев вступил в заочную полемику с президентом Белоруссии. Российский премьер счёл странными высказывания Александра Лукашенко о втягивании белорусов в войны. Он подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков: они защищали землю, на которой жили.

"Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны и Второй мировой. Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", - сказал Медведев.

Напомним, что в конце октября белорусский лидер сделал достаточно странное заявление. Лукашенко сказал, что война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны не были войнами белорусов. По его мнению, страна всегда находилась под чьим-то давлением и страдала от чужих конфликтов.

Комментируя это высказывание, эксперты попытались напомнить Лукашенко, что во времена всех перечисленных им войн такой страны как Белоруссия не существовало. Политологи предположили, что подобными заявлениями белорусский президент подаёт сигнал Западу, пытаясь показаться для него своим.