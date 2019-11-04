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Собянин принял участие в открытии выставки "Православная Русь"

15:37
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

В экспозиции представлены работы известных мастеров

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли XVIII выставку-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". Экспозиция выставлена в Манеже, её тема - "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Среди экспонатов выставки – картины и скульптуры из 34 городов России. Представлены работы Александра Дейнеки, Павла Корина, Аркадия Пластова, Петра Кончаловского, Юрия Пименова, и других мастеров. Из скульптурных работ посетители увидят произведения Веры Мухиной и Евгения Вучетича, включая модели монументов "Воин - Освободитель" и "Родина - Мать".

Выставка проходит с 4 ноября по 8 декабря и приурочена сразу к двум праздникам - Дню народного единства и Казанской иконы Божией матери. Её проводят Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Министерство культуры, исторический парк "Россия – Моя история" и РВИО.

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