Украина через год вспомнила о задержанных в Керченском проливе кораблях

Киев требует вернуть их

Киев просит Москву вернуть корабли, задержанные российскими пограничниками во время событий в Керченском проливе около года назад. МИД Украины направил соответствующую ноту в российское внешнеполитическое ведомство. Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли и просит назвать место и время, когда это можно будет сделать.

После получения судов украинская сторона хочет исследовать их на предмет того, не были ли они отремонтированы с целью сокрытия следов обстрелов.

Инцидент у берегов Крыма произошёл 25 ноября 2018 года. Три украинских военных корабля нарушили морскую границу России и не реагировали на предупреждения наших пограничников. Суда совершали опасные манёвры и через некоторое время были задержаны вместе с экипажем и отконвоированы в Керчь. Было заведено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, моряков отправили в СИЗО.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной все 24 задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих вернулись на Украину. С ними в торжественной обстановке встретился президент Владимир Зеленский, наградил военных и присвоил им очередные звания.