ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина через год вспомнила о задержанных в Керченском проливе кораблях

16:39
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Киев требует вернуть их

Киев просит Москву вернуть корабли, задержанные российскими пограничниками во время событий в Керченском проливе около года назад.   МИД Украины направил соответствующую ноту в российское внешнеполитическое ведомство. Как заявил глава украинской дипломатии Вадим Пристайко, Киев готов забрать эти корабли и просит назвать место и время, когда это можно будет сделать.
Украинские корабли попытались уничтожить Крымский мост

После получения судов украинская сторона хочет исследовать их на предмет того, не были ли они отремонтированы с целью сокрытия следов обстрелов.

Инцидент у берегов Крыма произошёл 25 ноября 2018 года. Три украинских военных корабля нарушили морскую границу России и не реагировали на предупреждения наших пограничников. Суда совершали опасные манёвры и через некоторое время были задержаны вместе с экипажем и отконвоированы в Керчь. Было заведено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, моряков отправили в СИЗО.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной все 24 задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих вернулись на Украину. С ними в торжественной обстановке встретился президент Владимир Зеленский, наградил военных и присвоил им очередные звания.

Читайте также:
Главное сегодня
Катер ВМС Украины
Катер ВМС Украины
Провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе
Провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе
Рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанный погранслужбой России за нарушение госграницы
Рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанный погранслужбой России за нарушение госграницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.